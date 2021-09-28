SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Kim Min-Jae kalitesini ispatladı! O istatistikte zirveye çıktı...
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi, takıma katıldığından bu yana muhteşem bir performans sergiliyor. Kısa zamanda teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki oyuncu, istatistikleriyle ise göz dolduruyor. Başarılı futbolcu sadece fizik gücüyle değil, topları doğru kullanmasıyla da dikkat çekiyor. İşte detaylar...
F.Bahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bonservisiyle alıp, 4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu. Son Hatayspor maçında rakibin 8 kritik atağını uzaklaştıran, girdiği 7 kafa topu mücadelesinin 5'ini almayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, fizik gücünün yanında pas başarılarında da takımı taşıyan isim oldu.
Geride kalan haftalarda Kanarya'nın maç başına 54.1 ile en fazla başarılı pas yapan ismi olan Kim Min-Jae, rakibin ayağında olan topu alma gibi kritik değerde de 1.7 maç başı ortalamasıyla zirveye çıktı.
SZALAI'YE FARK ATTI
Sabah'ın haberine göre; Güney Koreli oyuncu, paslarının yüzde 87'sinde başarı yakalarken Zajc (%90) ve Serdar Aziz (%89) sonrası bu alanda en başarılı 3. isim oldu. Rakiplerin ataklarına karşı etten duvar olan Kim, her maç ortalama 3.3 kritik atağa dur derken, bu karnesinde de Szalai'nin (4.1) ardından ikinci sırada yer aldı. Ayağına aldığı topları doğru kullanan başarılı oyuncu, mevkidaşı Szalai'ye fark attı. Macar yıldız, maç başına 15.9'la en çok top kaybeden isim olurken, Kim Min-Jae ortalama 9 ile 11. sırada.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Güney Kore Milli Takımı'nın, Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 7 Ekim'de Suriye, 12 Ekim'de de İran'la oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Kim Min-Jae de çağrılan isimler arasında.
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