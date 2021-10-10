10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ne zaman dönecek? Pereira'nın kararı...

Fenerbahçe'nin Kongo'lu stoperi Marcel Tisserand, sezona oldukça iyi başlamış ve teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'deki vazgeçilmezleri arasına girmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 4. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak, şanssız bir dönem geçirmişti. Tisserand'ın tedavisi büyük ölçüde tamamlanırken, Portekizli teknik adamın yıldız ismi sahaya süreceği tarih de büyük ölçüde netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand ne zaman dönecek? Pereira’nın kararı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek Fenerbahçe'de, sakatların dönüşü teknik direktör Vitor Pereira'yı bir hayli sevindirirken, bu isimlerden biri de Marcel Tisserand olmuştu.

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand ne zaman dönecek? Pereira’nın kararı...

Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Demokratik Kongolu stoper, saha çalışmalarına start verdi.

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand ne zaman dönecek? Pereira’nın kararı...

Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta kademeli olarak takıma dahil edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand ne zaman dönecek? Pereira’nın kararı...

Trabzon'da riske edilmeyecek olan Marcel'in Alanyaspor maçında kadroda yerini alması hedefleniyor.

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