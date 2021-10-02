02 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina'nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak hedefini Süper Lig şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Srı-lacivertliler bu doğrultuya göre gündemine flaş bir ismi aldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'de sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe, ilk 7 hafta sonunda topladığı 16 puanla zirvedeki yerini koruyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Bu sezon mutlak şampiyonluk isteyen Sarı-Lacivertliler, ara transfer dönemi için de kolları erken sıvamış durumda.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Fenerbahçe için yurt dışında birçok isim yazılıp çizilirken, bu kez Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Fransız haber kaynağı MSV Foot'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler Lens forması giyen 22 yaşındaki savunmacı Facundo Medina ile ilgileniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Fransız But dergisinin internet sitesinde yer alan iddiaya göre sarı-lacivertliler sol stoperde oynayabilecek Szalai ve Novak'ın elinde olmasına rağmen genç oyuncuyu izleme kararı aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

2024'e kadar sözleşmesi olan Medina'nın piyasa değeri 10 milyon Euro.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Medina ile, geçtiğimiz sezon İngiliz kulübü Manchester United da yakından ilgilenmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

FACUNDO MEDINA KİMDİR?
1999 doğumlu olan 22 yaşındaki futbolcu, Arjanti doğumludur. Savunma mevkinde forma giyen 1,84 boyundaki futbolcu sol ayağını kullanmaktadır.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Futbola 2016 yılında River Plate U20 takımında başlayan Medina, sonrasında River Plate II buradan da CA Talleres takımına transfer oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Son olarak 3.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lens'e transfer olan Facundo Medina, kariyerinde çıktığı 71 mücadelede 5 gol 1 asist kaydederken, 6.102 dakika sahada kaldı ve 28 sarı kart gördü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

Başarılı savunmacının güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Facundo Medina’nın peşinde! Transferde Manchester United detayı

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