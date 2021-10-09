Bahçeşehir Koleji 78-79 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 79-78 kazanarak, ligdeki 3. maçında 3. galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 24-19 Bahçeşehir Koleji önde tamamlarken, ikinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-36 önde gitmeyi başardı.
Final periyoduna da 58-54 üstün giren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 79-78 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 15, Bahçeşehir Koleji'nde ise Jamar Smith 19 sayıyla oynadı.
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