02 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Facundo Medina iddiası

Facundo Medina iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Fransa'dan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası geldi. But dergisinde yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın, Lens'ın 22 yaşındaki Arjantinli sol stoperi Facundo Medina'yı izlemeye aldığı belirtildi. 2024'e kadar sözleşmesi olan Medina'nın piyasa değeri 10 milyon euro

Fransa'dan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası geldi. But dergisinde yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın, Lens'ın 22 yaşındaki Arjantinli sol stoperi Facundo Medina'yı izlemeye aldığı belirtildi. 2024'e kadar sözleşmesi olan Medina'nın piyasa değeri 10 milyon euro.
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