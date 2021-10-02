Fransa'dan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası geldi. But dergisinde yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın, Lens'ın 22 yaşındaki Arjantinli sol stoperi Facundo Medina'yı izlemeye aldığı belirtildi. 2024'e kadar sözleşmesi olan Medina'nın piyasa değeri 10 milyon euro

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Fransa'dan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası geldi. But dergisinde yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın, Lens'ın 22 yaşındaki Arjantinli sol stoperi Facundo Medina'yı izlemeye aldığı belirtildi. 2024'e kadar sözleşmesi olan Medina'nın piyasa değeri 10 milyon euro.