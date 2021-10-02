FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia: Burada bitmeyecek

Enner Valencia sadece bir maç kaybettiklerini, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ekvadorlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üzgünüz ama bu burada bitmez. Sonuna kadar mücadele edeceğiz!” ifadelerini kullanırken, kendisini alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.

Enner Valencia sadece bir maç kaybettiklerini, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ekvadorlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüz ama bu burada bitmez. Sonuna kadar mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullanırken, kendisini alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.

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