02 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia: Burada bitmeyecek

Valencia: Burada bitmeyecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Enner Valencia sadece bir maç kaybettiklerini, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ekvadorlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üzgünüz ama bu burada bitmez. Sonuna kadar mücadele edeceğiz!” ifadelerini kullanırken, kendisini alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.

Enner Valencia sadece bir maç kaybettiklerini, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ekvadorlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüz ama bu burada bitmez. Sonuna kadar mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullanırken, kendisini alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.

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