02 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - "Novak çok deneyimli"

Novak çok deneyimli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Filip Novak uzun süre sonra tekrar Çekya Milli Takımı'na davet edildi. Teknik direktör Jaroslav Silhavy, 31 yaşındaki sol bekin tecrübesine vurgu yaparak, "En son geçen Kasım ayında milli takımdaydı. Bu süreçte onunla defalarca görüştüm. Sakatlıklar geçirdi. Ama artık oynuyor. Hatta son maçta gol bile attı. Deneyimlerinden yararlanacağız" dedi.

Filip Novak uzun süre sonra tekrar Çekya Milli Takımı'na davet edildi. Teknik direktör Jaroslav Silhavy, 31 yaşındaki sol bekin tecrübesine vurgu yaparak, "En son geçen Kasım ayında milli takımdaydı. Bu süreçte onunla defalarca görüştüm. Sakatlıklar geçirdi. Ama artık oynuyor. Hatta son maçta gol bile attı. Deneyimlerinden yararlanacağız" dedi.
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