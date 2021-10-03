03 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

CANLI SKOR | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Fenerbahçe'de Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand maçta forma giymeyecek. Mesut Özil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.

FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SEVİNCİ YAŞANIYOR!

Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasına kadroda olmayan yıldız isim Kasımpaşa maçı ile birlikte formasına dönecek.

GUSTAVO DİNLENDİRİLEBİLİR!

Sezon başından bu yana her maçta forma giyen Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Gustavo'nun Olympiakos maçında yorgunluk yaşadığı teknik ekip tarafından gözlemlendi.

33. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

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