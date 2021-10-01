01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: İşte Volkan Demirel'in rüya 11'i

Rüya 11’ini açıkladı! G.Saraylı 3 isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini koruyan eski milli futbolcu Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerde 1.5 sene yardımcı antrenörlük görevi yaptı. Demirel, kariyerine şu anda yayıncı kuruluşta yorumculuk yaparak devam ederken, Süper Lig'de aktif forma giydiği yıllardaki rüya ilk 11'ini açıkladı. İşte o takım ve detaylar...

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