Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in açılış haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yeni sezonunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 61-57 yendi.

Maçın başında topu hızlı bir şekilde rakip potaya indiren Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 14-0'lık üstünlük yakaladı. İlk 5 dakikada sadece 3 şut denemesi yapabilen ve bunlarda başarı sağlayamayan Kızılyıldız, boyalı alanda etkili olarak oyunda dengeyi kurmayı başardı. Kuzmic ile sayılar üreten konuk ekip, Kalinic'in üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı 3 sayıya indirdi ve maçın ilk çeyreği 16-13 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

Savunmadaki konsantrasyonunu kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında sayı üretmeye devam eden Kızılyıldız, Wolters'ın basketiyle 15. dakikada 22-21 öne geçti. Kalan bölümde yine iyi savunma yapmaya başlayan Fenerbahçe Beko, Booker'ın basketiyle ilk yarıyı 28-26 önde bitirdi.

İkinci yarının başında Hollins ile bir üç sayılık basket bulan Kızılyıldız, 21. dakikada 31-28 üstünlük yakaladı. Maçın 24. dakikası 31-30 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, her iki ekip 2,5 dakika sayı bulamadı. Pierre'in etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline alan sarı-lacivertli takım, 3. periyodu 45-37 üstün geçti.

Zaman zaman savunmada düşen sarı-lacivertli takım, maçı koparacak hamleyi yapamadı. 34. dakikayı 49-47 önde geçen Fenerbahçe Beko, Pierre'in smaç basketiyle morallendi ve savunmadaki sertliğini artırdı. Boyalı alanı iyi savunan ev sahibi ekip, De Colo'nun devreye girmesiyle 39. dakikada üstünlüğünü 58-52'ye taşıdı. Fenerbahçe Beko, son dakika içinde rakibinin 5 sayısına engel olamasa da son 4 saniyede bulduğu basketlerle karşılaşmayı 61-57 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

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