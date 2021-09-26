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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun 5 maç sonra kadroda

Serdar Dursun 5 maç sonra kadroda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Ligin ilk haftasında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, 5 maç aradan sonra kadroya dahil edildi. Golcü oyuncu, Instagram adresinden antrenmandan bir fotoğrafını ve uçak emojisi paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Pereira'nın Dursun'u yedek soyundurup, skora göre oyuna alması bekleniyor.

Ligin ilk haftasında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, 5 maç aradan sonra kadroya dahil edildi. Golcü oyuncu, Instagram adresinden antrenmandan bir fotoğrafını ve uçak emojisi paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Pereira'nın Dursun'u yedek soyundurup, skora göre oyuna alması bekleniyor.
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