01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'yi 'Mesut' etmiyor! Oynadığı maçlarda...

F.Bahçe’yi ’Mesut’ etmiyor! Oynadığı maçlarda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ocak ayında Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil, bu sezon da geçtiğimiz sezona benzer bir görüntü sergiliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynanan maçta gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu, oynadığı maçlarda sadece bir kez 90 dakikayı tamamlayabildi. (FB spor haberi)

F.Bahçe'de geçen sezon sakatlıklar ve hazır olmadığı gerekçesiyle bir türlü düzenli oynayamayan Mesut Özil, yeni sezonun geride kalan bölümünde de benzer bir görüntü sergiledi. Avrupa Ligi'nde Olympiakos mücadelesi öncesi gribal enfeksiyon geçirip kadrodan çıkarılan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon ikinci kez sağlık problemi yaşadı. Sabah'ın haberine göre; Ligdeki 7 maçta sadece Giresunspor'a karşı 90 dakikayı görebilen Özil, diğer karşılaşmalarda oyundan alındı ya da sonradan dahil oldu. Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında oyundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, play-off'taki Helsinki mücadelesinde de 90 dakikayı tamamlayamadı. Mesut, toplamda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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