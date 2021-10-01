01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski hastalığı hortladı!

Fenerbahçe’nin eski hastalığı hortladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Fenerbahçe'nin farklı yenilgisinde bireysel hatalar önemli rol oynadı. İlk golden önce orta sahada atak hazırlığı yapılırken Attila Szalai'nin hatalı pasını kapan Olympiakos, savunmayı eksik yakaladı. Soares cezayı kesti. Masouras'ın attığı ikinci gol Filip Novak'ın, üçüncü gol ise Luiz Gustavo'nun kaptırdığı topların ardından gelişen ataklarla geldi.

Fenerbahçe'nin farklı yenilgisinde bireysel hatalar önemli rol oynadı. İlk golden önce orta sahada atak hazırlığı yapılırken Attila Szalai'nin hatalı pasını kapan Olympiakos, savunmayı eksik yakaladı. Soares cezayı kesti. Masouras'ın attığı ikinci gol Filip Novak'ın, üçüncü gol ise Luiz Gustavo'nun kaptırdığı topların ardından gelişen ataklarla geldi. Bu tablo Kanarya'da geçen sezonki defansı akıllara getirdi!.. Öte yandan bu sezon düne kadar ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta kalesinde 8 gole geçit veren sarı-lacivertliler, Olympiakos'tan 3 gol birden yedi.
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