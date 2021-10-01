FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 2 müjde birden!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, sakatlığı bulunan iki isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Olympiakos ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman tamamlandı.
SERDAR AZİZ VE TISSERAND'DAN MÜJDELİ HABER
Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı idmanla tamamlayacak.
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