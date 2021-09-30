İŞTE ZAJC'IN SÖZLERİ:

"Zor bir maç olacak. İyi hazırlandık. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Takım olarak formdayız. En iyi sonucu elde etmeyi umut ediyoruz."

"Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Kalitemizi göstermek istiyoruz. Maçın sonunda en iyi sonucu alacağımızı umut ediyorum. Ben de iyi durumdayım. 14 gün boyunca takımdan ayrıydım. Şu an hazırım. Şans verilirse oynamaya hazırım."

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