30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Miha Zajc Olimpiakos maçı öncesi konuştu!

Miha Zajc: Takım olarak formdayız!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerde Miha Zajc karşılaşmaya dair konuştu. İşte o sözler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İŞTE ZAJC'IN SÖZLERİ:

"Zor bir maç olacak. İyi hazırlandık. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Takım olarak formdayız. En iyi sonucu elde etmeyi umut ediyoruz."

"Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Kalitemizi göstermek istiyoruz. Maçın sonunda en iyi sonucu alacağımızı umut ediyorum. Ben de iyi durumdayım. 14 gün boyunca takımdan ayrıydım. Şu an hazırım. Şans verilirse oynamaya hazırım."

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