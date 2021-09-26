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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fedakar Pereira

Fedakar Pereira
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimin kendisine ev tutmasına rağmen tesislerde kalmaya devam ettiği bildirildi. Portekizli çalıştırıcının, üst üste kritik maçlar oynayacaklarını belirterek, "Milli araya kadar tesislerde kalacağım, bu virajı dönmemiz lazım" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimin kendisine ev tutmasına rağmen tesislerde kalmaya devam ettiği bildirildi. Portekizli çalıştırıcının, üst üste kritik maçlar oynayacaklarını belirterek, "Milli araya kadar tesislerde kalacağım, bu virajı dönmemiz lazım" dediği ifade edildi.

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