30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

SON DAKİKA: Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası skandal açıklama! "Kendi şehrimizde kazandık"

Olympiakos’tan skandal açıklama! Kendi şehrimizde kazandık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Ülker Stadı'nda temsilcilerimizden Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Olympiakos'ta kulüp sahibi Vangelis Marinakis, mücadele sonrası "Kendi şehrimizde kazandık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandıkları maçın ardından skandal açıklamalar yaptı.

İşte Marinakis'in sözleri:

"İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz. Bu galibiyet çok büyüktü. Bu zaferimiz tüm Yunanistan'a armağan olsun."

"OLYMPIAKOS HEP BÖYLE OLMALI"

"Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Oyuncularıma, antrenörlerime, teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Olympiakos hep böyle olmalı ve yıllar boyunca da başarılı olmalı. Bugün sonuna kadar eğleneceğiz ama yarın Panathinaikos maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Hepimiz birlik olalım ve o maçı da kazanalım.

"TÜM YUNAN HALKINA ADIYORUM"

"Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum."

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