SON DAKİKA: Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası skandal açıklama! "Kendi şehrimizde kazandık"
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Ülker Stadı'nda temsilcilerimizden Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Olympiakos'ta kulüp sahibi Vangelis Marinakis, mücadele sonrası "Kendi şehrimizde kazandık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandıkları maçın ardından skandal açıklamalar yaptı.
İşte Marinakis'in sözleri:
"İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz. Bu galibiyet çok büyüktü. Bu zaferimiz tüm Yunanistan'a armağan olsun."
"OLYMPIAKOS HEP BÖYLE OLMALI"
"Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Oyuncularıma, antrenörlerime, teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Olympiakos hep böyle olmalı ve yıllar boyunca da başarılı olmalı. Bugün sonuna kadar eğleneceğiz ama yarın Panathinaikos maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Hepimiz birlik olalım ve o maçı da kazanalım.
"TÜM YUNAN HALKINA ADIYORUM"
"Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...