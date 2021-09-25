SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Marco Rossi'den flaş Attila Szalai açıklaması! Atletico Madrid ve Napoli...
Fenerbahçe'nin Macar stoperi, sarı lacivertli takıma geldiğinden bu yana adından oldukça fazla söz ettiriyor. Gösterdiği performans ve potansiyeliyle Avrupa'nın dev kulüplerinin yakından takip ettiği 23 yaşındaki stoper için Macaristan Milli Takımı'ndan hocası Marco Rossi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin geçen sezon ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Son olarak İspanyol devi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Napoli'nin gündemine aldığı Macar stoper için milli takım hocası Marco Rossi'den flaş bir açıklama geldi.
"GELECEĞİYLE İLGİLİ İLGİNÇ ŞEYLER OLABİLİR"
Attila Szalai'nin geleceği hakkında Macar basınına açıklamalarda bulunan Marco Rossi "Attila Szalai, Napoli'ye mi gidiyor? Milli takıma geldiğinde böyle şeyleri unutmasını söylemiştim (Gülerek). Gelişmesi için birçok fırsat var, geleceğiyle ilgili ilginç şeyler olabilir. Atletico Madrid'in şimdiden milyonlarca euro vermeye hazır olduğunu okudum. Napoli'ye gitmeye de karar verirse, iyi işler yapacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.
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