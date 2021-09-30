30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae için korkutan iddia!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae için korkutan iddia!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, ülkesi Güney Kore'den şok edici bir iddia geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae için korkutan iddia!

GAZETELERDE DE YER ALDI

Takvim'in haberine göre; ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Taraftarın sevgilisi Kim, bu bedele serbest kalabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae için korkutan iddia!

PORTO İŞİ BU YÜZDEN OLMADI

İddialara göre Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon Euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer gerçekleşmedi. F.Bahçe 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile işi bitirdi.

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