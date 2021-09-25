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Kadıköy yeniden kale
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile Kadıköy'deki hakimiyetini yeniden tesis etti. Sarı-lacivertliler bu sezon evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile Kadıköy'deki hakimiyetini yeniden tesis etti. Sarı-lacivertliler bu sezon evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Ligde Antalyaspor'u 2-0, Giresunspor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden takım, sadece Sivasspor'a (1-1) puan verdi. İlk dönemi dahil Fenerbahçe'nin başında çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi almayan (16G/4B) Pereira, Didi ve Veselinovic ile birlikte sarı-lacivertli ekiple bunu başaran üçüncü yabancı çalıştırıcı oldu.
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