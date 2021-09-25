SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Sessiz kahraman Kim Min Jae

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FENERBAHÇE

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Sessiz kahraman Kim Min Jae
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Savunmanın 'demir adamı' Kim Min Jae, Szalai'den sonra taraftarın yeni sevgilisi oldu. Koreli stoper, Giresun maçının ardından kulüp tarafından yapılan ankette 12. Adam tarafından 'maçın yıldızı ' seçildi.

Savunmanın 'demir adamı' Kim Min Jae, Szalai'den sonra taraftarın yeni sevgilisi oldu. Koreli stoper, Giresun maçının ardından kulüp tarafından yapılan ankette 12. Adam tarafından 'maçın yıldızı ' seçildi. 3 ikili mücadele, 2 hava topu kazanan, 6 top uzaklaştırıp, 3 pas arası yapan Kim yine yüreğini sahaya koydu. Bu arada Luiz Gustavo da 12 bin 500 metre koşarak defansın önünde emniyet sübabı oldu.
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