30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi Kanarya'dan paylaşım!

F.Bahçe’den Olympiakos maçı paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Maçtan 3 puanla ayrılıp gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde paylaşımda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, karşılaşma öncesi bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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