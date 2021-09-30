Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi Kanarya'dan paylaşım!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Maçtan 3 puanla ayrılıp gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde paylaşımda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, karşılaşma öncesi bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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