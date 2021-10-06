Transfer haberleri: Başakşehir'de Emre Belözoğlu Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ü istiyor!
Süper Lig'in ilk 8 haftasında teknik direktör Aykut Kocaman önderliğinde 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Medipol Başakşehir, deneyimli çalıştırıcının istifasını kabul etmiş ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük yaptığı dönemde takıma Sinan Gümüş'ü kazandıran Belözoğlu, 27 yaşındaki oyuncuyu turuncu-lacivertlilere istedi. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün devre arasında transferi için temaslara başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.
SİNAN GÜMÜŞ BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR
Öte yandan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferi konusunda başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Akşam'ın haberine göre Belözoğlu Gümüşdağ'dan onayı alırken Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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