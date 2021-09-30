30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valbuena Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi tribünlere çağrıldı

Valbuena tribünlere çağrıldı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Yunan ekibi Olympiakos'ta sürdüren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi tribünlere çağrıldı. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı unutmadı. Olympiakos'ta forma giyen Fransız futbolcuyu taraftarlar tezahüratlarla yanlarına çağırırken, Valbuena ise bu sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Olympiakos | CANLI Fenerbahçe - Olympiakos | CANLI
Miha Zajc: Takım olarak formdayız! Miha Zajc: Takım olarak formdayız!
F.Bahçe’den Olympiakos maçı paylaşımı! F.Bahçe'den Olympiakos maçı paylaşımı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör