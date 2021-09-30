Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Yunan ekibi Olympiakos'ta sürdüren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi tribünlere çağrıldı. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı unutmadı. Olympiakos'ta forma giyen Fransız futbolcuyu taraftarlar tezahüratlarla yanlarına çağırırken, Valbuena ise bu sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.





DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ