30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ- Fenerbahçe 3 puan için sahada! İşte Olympiakos maçı muhtemel 11'i

Kanarya 3 puan için sahada! İşte Pereira’nın Olympiakos maçı 11’i
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe, gözünü Avrupa'ya çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'u elinden kaçıran sarı-lacivertliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında Olympiakos'u konuk edecek. Kanarya, taraftarı önünde Yunan ekibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. İşte kritik mücadele öncesi son gelişmeler ve Fenerbahçe - Olympiakos maçının muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. İlk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Kanarya galip gelmesi halinde, Antwerp- Frankfurt maçının sonucuna göre grupta liderliğe yükselebilecek. İlk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenen Olympiakos ilk haftayı zirvede tamamlamıştı.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Attila Szalai, Kim, Novak, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mert Hakan, Diego Rossi, Mergim Berisha, Enner Valencia

Olympiakos: Karbownik, Cisse, Vaclik, M.Camara, P'Opulos, Bouchalakis, Reabciuk, Masouras, A.Camara, Onyekuru, Tiquinho

KANARYA'DA 9 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi.

AVRUPA FATİHİ PEREIRA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Kim Min-Jae için korkutan iddia! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kim Min-Jae için korkutan iddia! Kim Min-Jae için korkutan iddia!
F.Bahçe’nin savunması Avrupa’da ilk 5’te! F.Bahçe'nin savunması Avrupa'da ilk 5’te!
Altay’a Premier Lig kancası! Teklif edilen rakam... Altay'a Premier Lig kancası! Teklif edilen rakam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör