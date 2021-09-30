FENERBAHÇE HABERLERİ- Fenerbahçe 3 puan için sahada! İşte Olympiakos maçı muhtemel 11'i
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe, gözünü Avrupa'ya çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'u elinden kaçıran sarı-lacivertliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında Olympiakos'u konuk edecek. Kanarya, taraftarı önünde Yunan ekibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. İşte kritik mücadele öncesi son gelişmeler ve Fenerbahçe - Olympiakos maçının muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. İlk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Kanarya galip gelmesi halinde, Antwerp- Frankfurt maçının sonucuna göre grupta liderliğe yükselebilecek. İlk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenen Olympiakos ilk haftayı zirvede tamamlamıştı.
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Attila Szalai, Kim, Novak, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mert Hakan, Diego Rossi, Mergim Berisha, Enner Valencia
Olympiakos: Karbownik, Cisse, Vaclik, M.Camara, P'Opulos, Bouchalakis, Reabciuk, Masouras, A.Camara, Onyekuru, Tiquinho
KANARYA'DA 9 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi.
AVRUPA FATİHİ PEREIRA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...