FENERBAHÇE HABERLERİ: Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe Diego Rossi için...
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın transferini bizzat istediği Diego Rossi, takıma alışmaya başladı. Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında etkisi olan 23 yaşındaki futbolcu, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde yaptığı katkıyla fark yarattı. Dimitrios Pelkas'ın formsuz olduğu dönemde hücuma zenginlik katan Diego Rossi sarı lacivertlilere adeta ilaç oldu. Los Angeles FC'den satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcu için resmi girişim yapılma kararı alındı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin öne çıkan transferlerinden biri olan Diego Rossi, yeni takımındaki macerasına istediği gibi başlayamamıştı. Takıma alışmaya başlayan genç hücum oyuncusu, Süper Lig'deki performans grafiğini her geçen maç yükseltmeyi başardı.
Los Angeles FC takımından kiralanan Diego Rossi, Kasımpaşa önünde yaptığı 2 asistle galibiyetin gizli mimarı olurken son 3 karşılaşmada 4 gole etki etti.
HÜCUMDA İLAÇ OLDU!
Giresunspor karşısında asist yapan, Hatayspor deplasmanında ilk golünü atan yıldız, önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde de 2 asist kaydetti. Seriye bağlayan Diego Rossi, Pelkas'ın formsuzluğunda hücumda takıma ilaç oldu.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK!
Oyuncunun satın alma opsiyonu dahilinde bonservisine ne kadar ödeneceği henüz belli olmazken iddialara göre bu rakam 8-10 milyon euro arasında... Sarı lacivertliler, oyuncu ya da oyuncuların satışlarından elde edeceği gelirin bir kısmını da Diego Rossi için kullanacak.
AMERİKA'DAKİ KARİYERİ
2018'in ocak ayında Los Angeles FC'ye transfer olan Diego Rossi, yeni takımıyla çıktığı ilk 5 maçında adeta şov yaptı. Uruguaylı, 1-0 sona eren ilk maçında takımına galibiyeti getiren golü atarken, ikinci maçında ise 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Rossi, Los angeles FC ile çıktığı ilk 5 karşılaşmada takımına 4 gol 2 asistlik katkı sundu.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, geçen sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.
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