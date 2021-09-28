28 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Olympiakos'lu Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bir dönem forma giymiş ve şu anda Yunan ekibinde top koşturan Mathieu Valbuena'dan kızdıran bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Olympiakos’lu Mathieu Valbuena’dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, ligde oynadığuı Asteras maçını 2-0'lık skorla kazandı. Liderlik koltuğuna oturan Olympiakos'ta eski Fenerbahçeli Valbuena'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dakika spor haberleri: Olympiakos’lu Mathieu Valbuena’dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler!

"SIRA FENERBAHÇE'DE"

Valbuena, Asteras maçından sonra sıranın Fenerbahçe'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Olympiakos’lu Mathieu Valbuena’dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler!

KADIKÖY'E GELECEK

Fenerbahçe ve Olympiakos arasındaki karşılaşma, Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak.

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