Son dakika spor haberleri: Olympiakos’lu Mathieu Valbuena’dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler!

"SIRA FENERBAHÇE'DE"

Valbuena, Asteras maçından sonra sıranın Fenerbahçe'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.