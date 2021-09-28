SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Altay Bayındır konuştu! "Fenerbahçe demek aile demek"
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, kulübün hazırladığı bir videoda açıklamalarda bulundu. Taraftarları sorularını yanıtlayan milli kaleci, "Fenerbahçe demek aile demek. Bu camianın en büyük temel taşı birlikteliktir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, kulübün hazırladığı videoda taraftarların sorularına yanıt verdi.
"Bugünkü Altay Bayındır, 15 yaşındaki Altay Bayındır'a ne söylerdi?" şeklindeki soruya yanıt veren Altay, "Sen sen ol, doğru bildiğin, doğru olduğuna inandığın yoldan asla şaşma, seni şaşırtmaya çalışanlar olur, her şeyi söylerler, kulağını tıka, sonuna kadar devam et, bunu söylerdim sadece." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin bir aile olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki kaleci, "Büyük camiaların en büyük gücü birlik beraberliktir. Ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de sonuna kadar! Hepimiz sabırsızız ama bir maç kaybettiğinde ya da berabere kaldığında, birçok şeyi bitmiş gibi ya da bir maç kazandığımızda birçok şeyi kazanmış moduna girmeden, ana odaklı, ciddi, yaptığı işi, ne yapması gerektiğini bilen bir şekilde... Hem taraftar, hem futbolcu boyutunda konuşuyorum. Taraftarların desteği futbolcular için çok önemli, sonuçta futbolcular da robot değil, bizler de insanız, duygu, düşüncelerimiz, hissiyatlarımız var, genç oyuncular da var burada. Fenerbahçe demek aile demek. Bu camianın en büyük temel taşı birlikteliktir. Bu birlikteliği koruduğumuz takdirde başarılar daima bizim peşimizden gelecektir." diye konuştu.
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