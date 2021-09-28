28 Eylül 2021, Salı
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Yeni transferlerden Kim ile birlikte takıma şu ana kadar en çok yarar sağlayan isim Diego Rossi. Geçen hafta Giresunspor'a karşı Ferdi Kadıoğlu'na çok şık bir asist yapan Uruguaylı oyuncu, Hatay'da ilk golünü attı.
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Diego Rossi rüzgarı! Hatayspor maçında alkışları topladı...
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertlilerde bu maçta ve son haftalarda bazı isimler yükselen performanslarıyla ön plana çıktı. Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Diego Rossi de bu isimlerden birisi. Uruguaylı forvet, zorlu deplasmandaki oyunuyla alkışları toplamayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni transferlerden Kim ile birlikte takıma şu ana kadar en çok yarar sağlayan isim Diego Rossi. Geçen hafta Giresunspor'a karşı Ferdi Kadıoğlu'na çok şık bir asist yapan Uruguaylı oyuncu, Hatay'da ilk golünü attı.
Takıma giderek ısınan 23 yaşındaki futbolcu, iki kanatta da oynama artısıyla hücumda önemli işler yapacağını gösterdi.
Los Angeles'tan sezon sonuna kadar kiralanan Rossi'nin anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunuyor. Fenerbahçe dilerse bu maddeyi yürürlüğe koyarak genç oyuncunun bonservisini alabilecek.
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