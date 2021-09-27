Hatayspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş eleştiri! "Maç neredeyse gidiyordu"
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe otururken, Fotomaç Gazetesi yazarları da çarpıcı yorumlarla bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
EMRE BOL - KEÇİLERİ KAÇIRMAYIN!
Meşhur keçi hikayesini bilirsiniz. İki keçi köprünün üzerinde karşılaşmış, "Sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim?" derken ikisi birden suya düşmüş, boğulmuş! Son sözleri, "Keşke bu kadar inatçı olmasaydık" olmuş. Fenerbahçe'nin de iki keçisi var. Biri Pereira diğeri Valencia. Valencia şu andaki durumuyla bu takımda banko oynar. Hem de 90 dakika oynar.
Bunca istenileni veremeyen oyuncunun arasında belki de tek beklentileri karşılayan futbolcunun ayarlarıyla oynama Pereira. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınacak birçok isim varken kemendin Valencia'ya atılması tuhaf bir inadın göstergesi…
Maçın başında Pereira'nın Hatayspor'u iyi çalıştığını söylemek gerek. Hazırlık paslarıyla çıkan Hatay ekibine yapılan yüksek pres onların sürekli hata yapmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler kapılan toplarla önemli pozisyonlar yakaladı. Rakibi bu kadar iyi çalıştı dediğimiz Pereira öyle tuhaf oyuncu değişiklikleri yaptı ki neredeyse maç gidiyordu.
Neyseki artık 5 değişiklik hakkı var! Malum penaltı olduğu iddia edilen pozisyon bence penaltı değil. Kim'in kafasından destek eline giden top yeni kurallara göre penaltı olarak değerlendirilmiyor. Zaten VAR hakemi çağırmaya bile gerek görmedi. Muhtemelen söz konusu Fenerbahçe olduğu için sakız gibi çiğnenecek bu pozisyon. Lakin kimse boş yere gaza gelmesin. Hatay'dan alınan puan bana göre çok değerli. Zira gerçekten çok iyi bir takım.
GÜRCAN BİLGİÇ - MESAJ DOLU MAÇ
İlk 11 açıklandığında 25 yaşın altında yedi oyuncu ile sahadaydı Fenerbahçe. Gustavo ile Valencia'nın yönetiminde, koşan, mücadeleden sakınmayan, maçı yüzde yüz yaşayan genç bir kadro vardı sahada. 70'e kadar "tıkır- tıkır" işleyen sistemle oynadılar. Rakibe topu vermek, Pereira'nın en çok istediği şey. Dört maçtır kazanarak gelen Hatayspor'un, karşılaşmayı kazanmak için risk alacağı tahmin etmiş gibiydi.
Üçlü savunmanın "beşliye" dönmesi de belki bu yüzden. Rakip golü bulana kadar sadece uzaktan şutla tek tehlikesini yarattı. Buna karşın ilk duran top golünü de bu maçta buldu Fenerbahçe. Maçın sayılarında Hatayspor kontrol eden taraf oldu. Ama skoru alan, teknik adamın istediğini yapan ve golleri kaçıran da Fenerbahçe'ydi. Tek farka düştükten sonra maçın gerilimi yükseldi elbette. Ama o dakikaya kadar fark çok daha yükselebilirdi.
Bir de kırılma anı var. Min Jae Kim'in eline çarpan toptaki penaltı tartışması. VAR hakemleri "devam" dedi. Fenerbahçe'nin üç sezondur hakemlerle yaşadığı yorum tartışmalarına baktığınızda, yüzde bir bile ihtimal olsa pozisyonu penaltıya çevireceklerine eminim. Elin doğal konumda olduğu yorumuna da katılırım. Fenerbahçe'nin "çiçeği burnunda" oyuncularının hataları veya tereddütleri elbette olacak.
Muhtemelen son 10 sezonun en düşük yaş ortalamasıydı bu takım. Sezon planlamasında "gelişen" model olarak yapılan tarif içinde kazanarak yollarına devam eden takım oldular. İsimler üzerinden tartışmalar olacaktır. Ancak üç günde bir maç oynanan dönem içinde, iyi oyun değil üç puan daha önemli. Bu farkındalık, kırılgan kararlara, 70'den sonra takımın düşen temposuna rağmen öz güveni artırır. Pereira, Hatay'da, "yenilmeyeceğim" takımı çıkardı sahaya ve oyuncularına bu direnci yaptırdı. Perşembe günü için bu maç mesaj doluydu.
REHA KAPSAL - HAREKET ÜÇLEMİ
Hatayspor'un son haftalarda aldığı galibiyetler ve form durumu, Vitor Pereira'nın oyun ve oyuncu seçimi konusunda farklı planlar hazırlamasına neden oldu. Sarı-lacivertliler daha fazla topu rakibe bırakıp, kazanılan toplarla ve ön alan baskısıyla Hatayspor kalesine gitme düşüncesiyle hareket etti. Nitekim ilk devre yüzde 68 topla oynayan Hatayspor, Fenerbahçe ceza sahası içerisinde 5 kez topla buluştu.
Ama ilk 45 dakikada golleri bulan, rakibine neredeyse pozisyon vermeyen, çok çabuk toplu ve topsuz hücum girişleri yapan, etkili oynayan, saha dışında planlanan teoriyi, saha içinde pratiğe çok iyi dönüştüren bir Fenerbahçe seyrettik. İkinci devre; Hatayspor daha fazla risk aldı. Savunmasını orta sahaya çıkartıp bu baskıyla da gol bulma düşüncesiyle maça başladı.
Karşılaşma dengeli giderken Pereira'nın özellikle Valencia hamlesi biraz erken oldu. Üstüne Mert Hakan'ı çıkartıp Crespo'yu alınca orta saha merkezinde defansif bir oyun anlayışına dönüşen sarı-lacivertliler hücum geçişlerindeki pas organizasyonunu sağlayamadı. Hücum üretkenliği de düştü. Yenilen golden sonra ister istemez skoru koruma düşüncesiyle oyuncular içgüdüsel savunmaya döndü. Saha içindeki pas organizasyonunu sağlayacak, tempoyu yükseltip düşürecek oyuncu profili de olmadığından top kayıpları ve sonlandırılamayan ataklardan dolayı daha fazla Hatayspor baskısını hissetti.
Fenerbahçe oyunun son bölümünde Pelkas-Mesut değişikliğinden sonra da daha rahat pozisyonlar bulan, topa sahip olan, tempoyu ayarlayan bir yapıya döndü. Pereiara, 2-0'dan sonra bu oyuncu tercihlerini yapmış olsaydı, gol yediği bölümdeki baskının getirdiği stresi de büyük ölçüde yaşamayabilirdi. Fenerbahçe oyunun başında kurgulanan doğru oyunla, hücum bölgesindeki oyuncuların saha içindeki çok doğru uyguladığı rotasyonla ve en önemlisi de top hareketi, oyuncu hareketi, topla yapılan hareketler üçlemi ile maçı kazanmasını bildi.
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