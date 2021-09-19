Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira: Bu takımda herkes önemli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Pereira, "Başakşehir, kaliteli oyuncuları olan bir takım ve pozitif bir futbol oynamaya çalışıyorlar. İlk haftalarda aldıkları sonuç, kalitelerinin hakkı olmadı. Bu sonuçların onları nasıl etkileyip etkileyemeyeceğini de bilemeyiz. Rotasyon yapmamız gerekti, bu takımdaki herkesin önemli olduğunu göstermek istedik." dedi.

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Başakşehir, kaliteli oyuncuları olan bir takım ve pozitif bir futbol oynamaya çalışıyorlar. İlk haftalarda aldıkları sonuç, kalitelerinin hakkı olmadı. Bu sonuçların onları nasıl etkileyip etkileyemeyeceğini de bilemeyiz.



Seyahat sonrası oynamak zordur ama biz hazırız. Baskılı, topu tutan bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz. Rotasyon yapmamız gerekti, bu takımdaki herkesin önemli olduğunu göstermek istedik.

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