UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçına çıkıyor. İlk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda Olympiakos'u konuk edecek. Kanarya, taraftarı önünde Yunan ekibini mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçıyla ilgili tüm bilgiler...

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'den canlı yayınlanacak.





OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZU HÜCUM HATTI!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 135,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 225,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 425,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL

MARATON ALT E BLOK 800,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL





FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

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