Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta maçında evinde Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli teknik adamın sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:



"Zor bir maç olacak, rakibimizin puanlara ihtiyacı var, bizim de var. Kendi oyunumuza bakmalıyız. Defansta agresif, topla hareketli ve kaliteli olmamız gerekiyor. Dinamik oyunumuzu izletip 3 puan almak istiyoruz."

"Sakat oyuncularımız 1 hafta sonra takıma katılacaktır diye düşünüyorum. Onların da gelmesiyle çok daha güçlü bir takım olacağız."

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