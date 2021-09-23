23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Giresunspor maçı öncesi konuştu!

Pereira’dan sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta maçında evinde Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli teknik adamın sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

"Zor bir maç olacak, rakibimizin puanlara ihtiyacı var, bizim de var. Kendi oyunumuza bakmalıyız. Defansta agresif, topla hareketli ve kaliteli olmamız gerekiyor. Dinamik oyunumuzu izletip 3 puan almak istiyoruz."

"Sakat oyuncularımız 1 hafta sonra takıma katılacaktır diye düşünüyorum. Onların da gelmesiyle çok daha güçlü bir takım olacağız."

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