Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı anlatım (Fenerbahçe Olympiakos canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Olympiakos'u konuk ediyor. İlk maçında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Franfurt'u elinden kaçıran sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Yunan temsilcisini devirerek ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Fenerbahçe - Olympiakos maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Fenerbahçe - Olympiakos maçının canlı anlatımına haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk ediyor. Fenerbahçe - Olympiakos maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat 19:45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Fenerbahçe-Olympiakos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenirken, Burgos'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik ediyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

'KUPA 2'DE 120. MÜSABAKA

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynuyor.

Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alıyor.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

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