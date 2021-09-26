Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de zorunlu değişim! Sakatlıklar sonrası...
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, sakatlıklar sonrası ilk 11'i zorunlu olarak değiştirme kararı aldı. Bu değişiklikler sonrası dizilişte de farklılıklar olabilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ligin 7. maçında bugün Hatayspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde saat 16:00'da oynanacak mücadele öncesinde Serdar Aziz şoku yaşandı. Dün akşam saatlerinde Hatay'a inen Fenerbahçe kafilesinde Giresunspor maçını sakatlanıp terk eden 30 yaşındaki stoper yer almadı.
Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli oyuncunun yanı sıra Tisserand, Nazım Sangare, Zajc ve Sosa da kafilede yoktu. Fenerbahçe'de Tisserand'ın dışında Serdar'ın yokluğu savunmada taşları yine yerinden oynatacak.
SAĞDA KIM, SOLDA NOVAK VAR
Bugün sağ stoperde Kim Min Jae olacak. Szalai de savunmanın göbeğinde yer alacak. Sol stoperde ise Filip Novak kullanılacak. Kadroda savunma dışında değişim beklenmiyor.
Hatayspor maçında 11'de başlaması beklenen Mesut Özil'in perşembe günü düşünülerek dakikasının azaltılacağı gelen bilgiler arasında.
SAKATLARDA EN UFAK RİSK ALINMIYOR
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren futbolcular bu sıkıntıyı tamamen atlatmadan sahaya kesinlikle çıkmayacak. Teknik heyet tüm oyuncuların tam sağlıklı halde katılımını istiyor. En ufak risk varsa dahi oyuncu sahaya çıkarılmıyor.
Pereira özellikle Olympiakos ve Kasımpaşa maçlarının çok önemli olduğunu belirterek sağlık ekibine "Yüzde 100 hazır olmadan bize yollamayın" talimatı veriyor. Öte yandan Miha Zajc'ın Olympiakos maçıyla takıma katılması bekleniyor.
"İLK GOLÜ ATAN DAHA AVANTAJLI"
SORU: Bir sakat daha veren Fenerbahçe ligin formda takımı Hatayspor'a karşı deplasmanda ne yapar?
Sezonun hep 6. haftadan sonra başlayacağını konuştuk. Çünkü transferler bitecek, takımlar uyum problemlerini çözecek, sahadaki oyun anlaşılır hale gelecekti. Yani Fenerbahçe için gerçek sezon Hatay maçı ile başlıyor. Bundan önceki Altay haricindeki rakiplerin hepsi ilk 10'da değil. Daha derli toplu, ne yaptığını bilen, planı olan ve uygulayan bir takım Hatay. Eğer Fenerbahçe, karşısında kazanmak isteyen bir takım bulursa daha rahat ve skora giden bir oyun oynayabilir.
Bu maçta Pereira'nın önde baskısını çok iş yapacağını düşünmüyorum. Düşük tempolu Giresunspor karşılaşmasının bir tekrarı olur. Öne geçen takım büyük avantaj sağlar.
Gürcan BİLGİÇ
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