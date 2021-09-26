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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Diego Rossi Hatayspor maçında ilk golünü attı!

Diego Rossi siftah yaptı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadelenin 17. dakikasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Böylelikle Uruguaylı oyuncu sarı lacivertli formayla ilk golünü attı. | FB haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın 17. dakikasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Uruguaylı futbolcu böylelikle sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

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