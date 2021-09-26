Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadelenin 17. dakikasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Böylelikle Uruguaylı oyuncu sarı lacivertli formayla ilk golünü attı. | FB haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın 17. dakikasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Uruguaylı futbolcu böylelikle sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ