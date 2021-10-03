Fenerbahçe - Kasımpaşa - CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? (FB MAÇI)
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek lider olmak istiyor. Fenerbahçe'de Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand Kasımpaşa karşısında oynamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Rossi (Osayi), Ferdi, Muhammed, Valencia, Berisha
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut
FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SEVİNCİ YAŞANIYOR!
Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasına kadroda olmayan yıldız isim Kasımpaşa maçı ile birlikte formasına dönecek.
GUSTAVO DİNLENDİRİLEBİLİR!
Sezon başından bu yana her maçta forma giyen Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Gustavo'nun Olympiakos maçında yorgunluk yaşadığı teknik ekip tarafından gözlemlendi.
33. RANDEVU
İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
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