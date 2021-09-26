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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması

Vitor Pereira’dan sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Hazırlık döneminde hiç sakatlık yaşamamıştık ama ligin başlamasıyla beraber sakatlıklar oldu. Bu da bizim oyuncularda değişiklik yapmamızı gerektirdi. Ama neredeyse hepsi dönmek üzere. Onlar dönünce maçlara daha fazla opsiyonla çıkma imkanımız olacak." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte Pereira'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"EN İYİ SEVİYEMİZDE OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Zor bir maç olacak. İyi ve öz güvenli bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. Sahada kimin olduğunun bir önemi yok. En iyi seviyemizde olmamız gerekiyor."

"SAKAT OYUNCULARIN HEPSİ DÖNMEK ÜZERE"

"Hazırlık döneminde hiç sakatlık yaşamamıştık ama ligin başlamasıyla beraber sakatlıklar oldu. Bu da bizim oyuncularda değişiklik yapmamızı gerektirdi. Ama neredeyse hepsi dönmek üzere. Onlar dönünce maçlara daha fazla opsiyonla çıkma imkanımız olacak."

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