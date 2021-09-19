19 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Almanlar Min Jae Kim ile Attila Szalai'ye hayran kaldı! İşte Glasner detayı...

Almanlar hayran kaldı! İşte soyunma odası detayı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Fenerbahçe'nin başarılı stoperleri Min Jae Kim ve Attila Szalai sergiledikleri futbolla Almanların gözdesi oldular. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerini Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner soyunma odası koridorunda bekleyip tebrik etti. (FB spor haberleri)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Entracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Min Jae Kim ile Attila Szalai Almanlar'da büyük iz bıraktı. Takvim'in haberine göre Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner iki oyuncuyu soyunma odası koridorunda bekleyip tebrik etti.

DUVAR GİBİ KARŞIMIZA ÇIKTILAR

Glasner maç sonu yaptığı açıklamada da "Her atağımızda Kim ve Szalai duvar gibi karşımıza çıktılar. Onları geçmek pek mümkün olmadı. Çok iyi oynadılar" şeklinde konuştu

HER TAKIMDA FORMA GİYERLER

Kim ile Szalai'nin Avrupa'nın üst düzey takımlarında rahatlıkla forma giyebileceğini ifade eden Glasner, "Her ikisi de hep ayakta kaldı. Yardımlaşmaları da bizim işimizi daha da zorladı" dedi.

.İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI...

Kim ile Szalai'nin birlikte oynadığı 4 resmi maçta Fenerbahçe biri penaltıdan olmak üzere sadece 2 gol yedi. Sarı-Lacivertliler bu sezonki 7 resmi maçta kalesinde toplam 4 gol gördü.
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