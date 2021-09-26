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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'de

F.Bahçe’de gözler Mesut Özil’de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında en büyük kozu Mesut Özil olacak. Formunu her geçen hafta artıran yıldız futbolcu, Giresunspor'a attığı golle ligde 5 maçta 2 gol+1 asiste ulaştı.

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında en büyük kozu Mesut Özil olacak. Formunu her geçen hafta artıran yıldız futbolcu, Giresunspor'a attığı golle ligde 5 maçta 2 gol+1 asiste ulaştı. Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine savunma üçlüsüne Filip Novak'ı monte etmesi bekleniyor. Giresunspor maçında oyuna girdikten sonra asist yapan Mergim Berisha'nın da Enner Valencia'nın yerine ilk onbirde çıkma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin muhtemel onbiri şöyle: Altay - Kim, Szalai, Novak - Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi - Mesut, Rossi ve Enner Valencia (Berisha).
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