Hatayspor Fenerbahçe maçı CANLI SKOR (Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle)
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u mağlup eden ve yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Öte yandan Hatayspor ise lige yaptığı iyi başlangıcı sürdürmek istiyor. Hatayspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Hatayspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ruben, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi, Adama Traore, Saba Lobjanidze, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha.
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ!
Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Fenerbahçe'de Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun ve Miha Zajc'in sakatlıkları bulunuyor.
SÜPER LİG'DE 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.
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