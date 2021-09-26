FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe liderlik için sahada! İşte Pereira'nın Hatayspor maçı 11'i
Beşiktaş’ın kaybetmesiyle liderlik şansı yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor’a konuk oluyor. Kanarya kazanırsa koltuğu devralacak... Hatayspor da güçlü rakibini devirmesi durumunda zirveye oturacak. Zorlu mücadele öncesi iki takım teknik direktörü de sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadeleden galip ayrılan takım maç fazlasıyla Süper Lig'in yeni lideri olacak. (Trabzonspor yarın 3 puan alması halinde haftayı lider kapatacak). İki takımda da tek hedef 3 puan.
GEÇEN SEZON FENERBAHÇE GÜLDÜ
Haftaya 13'er puanla 4. ve 5. sırada giren Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya, Süper Lig'e geçen sezon yükselen rakibi ile ligde iki kez karşılaştı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 0-0 berabere biterken, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.
HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Sackey, Riberio, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia (Berisha)
ŞUT ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Giresunspor maçında forma giyenler antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlarken, diğer oyuncuların pas, şut ve taktik+bireysel çalışması gerçekleştirdi. Kafile öğleden sonra uçakla Hatay'a giderek, kampa girdi.
SERDAR AZİZ DAHİL 6 EKSİK
Kanarya, Hatay'a 6 eksikle gitti. Giresun maçında belinden sakatlanan Serdar Aziz'in yanı sıra tedavileri süren İrfan Can, Nazım, Tisserand, Sosa ile hazır olmayan Miha Zajc kafilede yer almadı. Serdar'ın 4 gün tedavi olacağı bildirildi.
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