SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi 6 eksik! (FB haberleri)

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FENERBAHÇE

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F.Bahçe’de Hatay maçında 6 eksik!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımda 6 eksik bulunuyor. Kanarya bu maçta, Jose Sosa, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Tisserand, Serdar Dursun ve Nazım Sangare'den yararlanamayacak.

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gidiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun ve Miha Zajc Hatay kafilesinde yer almıyor.

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