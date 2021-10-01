FENERBAHÇE HABERLERİ - Barış Alıcı’dan Berke Özer itirafı! Avrupa’dan teklifler var

"GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİM"

"Fenerbahçe'de iyi başladım ama sonra uzun bir süre forma şansı bulamadım. Şans bulduğum zamanda da takımın kötü gidişatından dolayı ben de iyi performans sergileyemedim. Geçmişe sünger çektim. Çünkü insanlar geçmişle yaşamıyor. Çok iyi asistler goller de yapsanız çok kötü de oynasanız herkes şu ana bakıyor. Şu an Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Umarım bu sene de çok iyi performans sergileyeceğim. Sonrasında da kulübün menfaatleri doğrultusunda ya transfer olurum ya da burada inşallah çok güzel yerlere getiririz kulübü. Öncelikle benim hedefim kendi potansiyelimi burada açığa çıkarmak."