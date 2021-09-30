30 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Bir maçtan daha fazlası! Fenerbahçe Olympiakos maçını kazanırsa...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırıp grupta avantajlı hale gelmek istiyor. Bu mücadelenin ayrıca başka bir önemi daha var. Ülke sıralamasında hemen arkamızda bulunan Yunanistan'la aradaki fark, F.Bahçe yendiği takdirde daha da açılacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'ndaki mücadele 19.45'te başlayacak. Grupta ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak grubunda avantaj yakalamak istiyor.
BİR BAŞKA ÖNEMİ DAHA VAR
F.Bahçe'nin Yunan ekibi ile oynayacağı bu karşılaşmanın bir başka önemi daha var.
Ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farkla Türkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, kazanırsa aradaki fark açılacak.
İşte son durum:
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