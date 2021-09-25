SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Miguel Crespo vasat başladı

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Miguel Crespo vasat başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Sarı-lacivertli takımla ilk maçına Giresunspor karşısında çıkan Miguel Crespo'nun performansı 'vasat' bulundu. İkinci yarıda Mert Hakan'ın yerine giren Portekizli futbolcu, 19 kez topla buluşurken, yüzde 91.7 pas isabeti oranı yakaladı. 1 ikili mücadele, 1 hava topu kazandı, 1 şut pası verip, 1 uzaklaştırma yaptı. Heyecanlı görünen Crespo'nun süre aldıkça daha iyi olacağı belirtiliyor.

Sarı-lacivertli takımla ilk maçına Giresunspor karşısında çıkan Miguel Crespo'nun performansı 'vasat' bulundu. İkinci yarıda Mert Hakan'ın yerine giren Portekizli futbolcu, 19 kez topla buluşurken, yüzde 91.7 pas isabeti oranı yakaladı. 1 ikili mücadele, 1 hava topu kazandı, 1 şut pası verip, 1 uzaklaştırma yaptı. Heyecanlı görünen Crespo'nun süre aldıkça daha iyi olacağı belirtiliyor.
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