FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası 3-0 yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Kadıköy'de Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, "Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıktılar, boşluk bulamadık." dedi. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BÖYLE BİR MAĞLUBİYETİ AÇIKLAMAK ZOR"

"Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıktılar, boşluk bulamadık."

"İKİNCİ GOL ORGANİZASYONUMUZU BOZDU"

"İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontratakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik."

"3 PUANI TELAFİ ETMEMİZ LAZIM"

"Zor bir maçtı. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü bir maç daha var. O maça hazır olmamız lazım."

"BU SEVİYELERDE BASİT HATA YAPMAMAK GEREKİR"

"Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar. Biz daha sonra iyi oynadık ve biz iyi oynarken ikinci golü attılar. O an maç bizim için bitti"

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