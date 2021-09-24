24 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 1 gol kaydeden Mesut Özil ilk kez bir maçta 90 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında yaşananlar ise oldukça dikkat çekiciydi. İşte o anlar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydederken, konuk takımın tek golü ise 85. dakikada Souleymane Doukara'dan geldi.

Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 1 puanla 19 sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Sarı lacivertliler, galibiyet sevinci yaşarken o görüntüler çok konuşuldu. Giresunspor galibiyeti sonrası Kanarya'da araları bozuk olduğu iddia edilen Vitor Pereira ve Mesut Özil'in saha içindeki keyifli görüntüleri dikkat çekti.

Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi

Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olan Mesut Özil, karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşamış ve hocasının kendisine uzattığı eli fark etmemişti.

Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi

Teknik direkör Vitor Pereira, galibiyette büyük pay sahibi olan Mesut Özil'i tebrik etti.

Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi

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Fenerbahçe’de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... FB spor haberi

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