Fenerbahçe'de neler oluyor? Mesut Özil ve Vitor Pereira... (FB spor haberi)
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 1 gol kaydeden Mesut Özil ilk kez bir maçta 90 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında yaşananlar ise oldukça dikkat çekiciydi. İşte o anlar... (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydederken, konuk takımın tek golü ise 85. dakikada Souleymane Doukara'dan geldi.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 1 puanla 19 sırada bulunuyor.
DİKKAT ÇEKEN ANLAR
Sarı lacivertliler, galibiyet sevinci yaşarken o görüntüler çok konuşuldu. Giresunspor galibiyeti sonrası Kanarya'da araları bozuk olduğu iddia edilen Vitor Pereira ve Mesut Özil'in saha içindeki keyifli görüntüleri dikkat çekti.
Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olan Mesut Özil, karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşamış ve hocasının kendisine uzattığı eli fark etmemişti.
Teknik direkör Vitor Pereira, galibiyette büyük pay sahibi olan Mesut Özil'i tebrik etti.
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