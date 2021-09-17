Mesut ve Mert Hakan işte bu yüzden oyundan alındı. Avrupa serüvenine grup maçlarında Frankfurt deplasmanında beraberlikle başlamak, maç öncesinde altına imza atılacak bir sonuçtu. Ama özellikle ilk 45'teki oyun, arkasından Pelkas'ın atamadığı penaltı ve kaleye tamamlanan topun gol olarak verilmemesi bizi daha fazla üzdü.. F.Bahçe 3 puanı kaçırdı, yazık oldu. Sahaya her bulduğunu atan terbiyesiz ve hazımsız Almanya'ya güzel bir tokat olacaktı zaferimiz...

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