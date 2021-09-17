Rossi atamadığı golle ve yenilen goldeki etkisizliği ile eleştirilebilir. Genç bir oyuncu ve daha öğrenecek çok şeyi var. Onun abileri neler – neler yaptılar. Herkesin aklında Pelkas'ın sahaya atılması vardı. 75 dakika beklendi bunun için. Peraira dört oyuncu hamlesi yaptı. Ama bunların hiçbiri taktiksel değildi. "Yorulduğunu" düşündüklerini çıkardı, düzenle – sistemle veya görevlerle hiç oynamadı.