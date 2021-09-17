17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk mücadelesinde deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, maçın son anlarında Pelkas'ın kullandığı bir penaltıdan da faydalanamadı. Usta yazarlar bu müsabakayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2021

GÜRCAN BİLGİÇ - İYİ, DAHA İYİ

Kafa tutan, "kazanacağım" diyen, rakibi geriye iten ve tüm enerjisini sahaya koyan bir Fenerbahçe takımı izliyorduk. Dakika 90 olduğunda Eintracht sadece beş şut çekebilmişti. Eski hastalıktan, korner atarken kapılan toptan gelen ataktan yediler beraberlik golünü de. Yine de birbirleriyle kenetlenmiş, güçlenmiş bir takımı görüyorduk sahada.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Elbette kazanarak başlamak önemli, keyifli. Üstelik bu kadar da hak etmişken. Ama daha değerlisi sahadaki oyuncuların vücut dili. Yardımlaşıyorlar, birbirlerine destek oluyor, birlikte sevinip – üzülüyorlar ve üretiyorlar. Eğer bir başarı gelecekse, bu takım karakteri sayesinde olacak.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Rossi atamadığı golle ve yenilen goldeki etkisizliği ile eleştirilebilir. Genç bir oyuncu ve daha öğrenecek çok şeyi var. Onun abileri neler – neler yaptılar. Herkesin aklında Pelkas'ın sahaya atılması vardı. 75 dakika beklendi bunun için. Peraira dört oyuncu hamlesi yaptı. Ama bunların hiçbiri taktiksel değildi. "Yorulduğunu" düşündüklerini çıkardı, düzenle – sistemle veya görevlerle hiç oynamadı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

90 dakikada Pelkas'ın aldığı penaltıda pasın Rossi'den gelmesi de gecenin ironisi olarak kalacak. Pelkas'ın kaçırdığı, Berisha'nın tamamladığı ama VAR'a takılan golümüz de vardı. Son saniyelerin hayal kırıklığı, Pelkas'ın travması oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Eintracht'ın düştüğü ofsayt sayısı, Fenerbahçe'nin defans "beşlisinin" uyumu ile de ilgili. İyi çalışmalar, hattı bozmadan rakiplerini tek tek tuzağa düşürdüler. Ama ön tarafa kendi düzenini kuruyor. 10'dan fazla şuta, Mesut gibi bir "yönetmene" rağmen, hala orada boşa kaçana top kullanılmıyorsa, kulaklar çekilmeli. Yeni ve genç bir takımın, kendisini Avrupa tartısında görmesi, elindeki galibiyeti kaçırması, rakibini kilitlemesi ve çekinmeden – korkmadan öne koşması gecenin güzelliği… İyi, daha iyi olacaklar.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

EMRE BOL - DİRİ BİR MESUT

Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikası Avrupa standartlarında. Lakin maçın geri kalanı için aynı şeyleri söylemek kolay değil! Pereira'nın Frankfurt ekibiyle oynanacak karşılaşmaya iyi hazırlandığını söylemek gerek. Rakibi 10 defaya yakın ofsayta düşürmek Portekizli hocanın kurnazlığıydı. Sarı-lacivertliler deplasman galibiyeti kaçıran taraf oldu. Her daim Alman takımlarından çekinmişimdir. Kolay kolay maçı bırakmıyorlar, disiplinli bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu kez Fenerbahçe Alman takımı gibiydi. İlk yarıda olduğu kadar etkili olamasa da sonuna kadar mücadele etti.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Geçtiğimiz günlerde Valencia için şöyle demiştim: Fenerbahçe transferler yaptı yapmasına ama santrfor mevkisi yine Valencia'ya kalacak gibi görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Gerçekten Avrupa standartlarında bir futbol ortaya koydu Keçi! Özellikle ilk yarıda Alman ekibinin savunmasını inanılmaz yıprattı. Şu anki durumuyla takımda onu kesebilecek bir isim göremiyorum.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Yeni transferlerden Rossi ise hala alışma sürecinde… Ben taraftarların sosyal medyada yazdığı gibi boş bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Sadece zamana ihtiyacı var. Seviyesi düşük bir ligden geldiği için bu seviyeye yabancı sadece… Ama alışı, verişi, aklıyla kısa zamanda uyum sağlayacağına inanıyorum.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Mesut Özil de yavaş yavaş olması gereken ritmine yaklaşıyor. Dün attığı golün yanı sıra takıma liderlik etti. Alman taraftarlar ellerine geçeni sahaya atarken o öpücük atarak adeta ders verdi! Bence Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan oyuncu diri bir Mesut. Bu sağlanabilirse hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok önemli işler başarabilecek bir takım var. Fenerbahçe galibiyeti kaçıran taraftı. Ama bu oyunu oynamayı sürdürürse seri zaferler yakındır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt F.Bahçe’den puan kurtardı Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt F.Bahçe'den puan kurtardı
Szalai devlerin markajında! F.Bahçe’nin istediği rakam... Szalai devlerin markajında! F.Bahçe'nin istediği rakam...
Vitor Pereira’dan penaltı yorumu! Vitor Pereira'dan penaltı yorumu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör